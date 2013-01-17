CodeBaseРазделы
Индикаторы

EVWMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Aborigen

EVWMA – это индикатор, который представляет собой эластичную взвешенную по объему скользящую среднюю (отсюда и название). По сути это еще одна интерпретация на тему старого доброго Moving Average, поэтому основной задачей его является получение лучшего от обычной скользящей средней и устранение ее недостатков.

Чем отличается индикатор EVWMA от традиционной средней? Во-первых, периода усреднения у EVWMA нет, вместо этого используется объем или время, поэтому индикатор можно считать само настраиваемым под различные состояния рынка. При этом информация об объеме учитывается EVWMA естественным способом.

Индикатор форекс EVWMA имеет математическое обоснование и рекомендован к использованию как трендовый взамен традиционным скользящим средним. Однако необходимо учитывать некоторые недостатки: к примеру, «ломаный» вид линии, которая не позволяет определить силу тренда. 

К этому следует добавить, что для нормальной работы индикатора, его следует очень тщательно настраивать для каждого финансового инструмента и на каждом таймфрейме очень индивидуально подбирать свои, входные параметры индикатора! 

Рис.1 Индикатор EVWMA

