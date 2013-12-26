请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Aborigen
EVWMA 是一个灵活的有交易量权重的移动平均指标. 这是基于历史悠久而又很有价值的移动平均指标的另一诠释, 所以主要任务是吸取移动平均指标的精华而抛弃它的缺点.
那么EVWMA 指标和标准移动平均指标的区别是什么呢?首先, EVWMA 指标没有平均周期, 而使用交易量或时间来代替. 这样, 本指标就可以在不同的市场状态下进行自我调整. 在此方面, EVWMA指标很自然就考虑到交易量相关的信息.
EVWMA 外汇交易指标有数学基础并且我推荐使用它来代替传统的移动平均指标做为趋势指标. 然而, 也要考虑到它的一些缺点, 比如指标线的突破不能用于定义趋势的强度.
使用本指标需要做一些额外工作, 根据每个时段每个交易品种必须选择不同的输入参数.
图1 EVWMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1463
线性 Sinus FT
本数学指标的工作原理是基于近似正弦波以实现货币对报价的傅里叶系列的可视化.ADX 穿越外壳风格
这是一个信号灯箭头指标, 基于ADX技术指标绘制
DiNapoli Stochastic
来自 Joe Dinapoli 的书籍 "Trading With DiNapoli Levels" (使用迪纳波利水平进行交易) 的平滑随机振荡指标ExTrend
本通道由两条趋势线形成, 趋势线是由最近两个分形的最高价和最低价构成的.