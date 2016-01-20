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ATRSmoothed_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ATRSmoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ATRSmoothed.mq5.
Рис.1. Индикатор ATRSmoothed_HTF
Эксперт Exp_ColorBullsGap построен на основе сигналов индикатора ColorBullsGap.Exp_ColorBearsGap
Эксперт Exp_ColorBearsGap построен на основе сигналов индикатора ColorBearsGap.
Три индикатора ATRSmoothed с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.METRO_DeMarker_HTF_Signal
Индикатор METRO_DeMarker_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_DeMarker_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.