Indikatoren

ATRSmoothed_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
633
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
atrsmoothed.mq5 (7.31 KB) ansehen
atrsmoothed_htf.mq5 (8.9 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

ATRSmoothed Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die ATRSmoothed.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der ATRSmoothed_HTF Indikator

ATRSmoothed_3HTF ATRSmoothed_3HTF

Drei ATRSmoothed Indikatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart.

ATRSmoothed ATRSmoothed

Eine gewöhnliche Average True Range mit der Möglichkeit die resultierende Kurve mit einer zusätzlichen Glättungsmethode zu glätten.

F_RSI F_RSI

RSI mit dynamischen Levels.

F_RSI_HTF F_RSI_HTF

F_RSI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.