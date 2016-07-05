Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ATRSmoothed_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
ATRSmoothed Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die ATRSmoothed.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der ATRSmoothed_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14622
ATRSmoothed_3HTF
Drei ATRSmoothed Indikatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart.ATRSmoothed
Eine gewöhnliche Average True Range mit der Möglichkeit die resultierende Kurve mit einer zusätzlichen Glättungsmethode zu glätten.