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ATRSmoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Luis Guilherme Damiani
Обычный Average True Range с возможностью сглаживания итоговой кривой дополнительным алгоритмом усреднения.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ATRSmoothed
Индикатор, отображающий ценовые разрывы (гэпы) свечного графика ColorBullsCandle.METRO_DeMarker_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора METRO_DeMarker.
Ненормированный осциллятор, используемый как определитель трендов.VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF
Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.