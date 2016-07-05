CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ATRSmoothed - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
886
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
atrsmoothed.mq5 (7.31 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

Luis Guilherme Damiani

Eine gewöhnliche Average True Range mit der Möglichkeit die resultierende Kurve mit einer zusätzlichen Glättungsmethode zu glätten.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Der ATRSmoothed Indikator

Abbildung 1. Der ATRSmoothed Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14618

HullTrend HullTrend

Der Trendindikator wird aus einer farbigen Wolke des Hull moving average und seiner Mittelung gebildet.

FivePattern FivePattern

Indikator für technische Formationen von Merrill. М & W Wave Patterns by A. Merrill.

ATRSmoothed_3HTF ATRSmoothed_3HTF

Drei ATRSmoothed Indikatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart.

ATRSmoothed_HTF ATRSmoothed_HTF

ATRSmoothed Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.