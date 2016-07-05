und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ATRSmoothed - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Luis Guilherme Damiani
Eine gewöhnliche Average True Range mit der Möglichkeit die resultierende Kurve mit einer zusätzlichen Glättungsmethode zu glätten.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abbildung 1. Der ATRSmoothed Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14618
