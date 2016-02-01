無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ATRSmoothed - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 872
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
Luis Guilherme Damiani
追加的な平均法により累積曲線の平滑が実行可能なAverage True Range
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
図1. インディケータATRSmoothed
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14618
ATRSmoothed_3HTF
1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のATRSmoothedインディケータです。ATRSmoothed_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータATRSmoothedです。