ATRSmoothed - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Luis Guilherme Damiani
Um Average True Range (ATR) com a habilidade de suavizar a curva do resultado usando um método de média adicional.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador ATRSmoothed
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14618
