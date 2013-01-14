Реальный автор:

buldakov_a@mail.ru

Linear_Sinus_FT – математический индикатор, который работает на принципе апроксимации синусоидальных волн и реализует визуализацию ряда Фурье для котировок валютных пар.

При работе с этим индикатором следует учесть, что этот индикатор перерисовывается на всех барах на каждой смене текущего бара!

Рис.1 Индикатор Linear Sinus FT