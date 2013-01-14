CodeBaseРазделы
Индикаторы

Linear Sinus FT - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

buldakov_a@mail.ru

Linear_Sinus_FT – математический индикатор, который работает на принципе апроксимации синусоидальных волн и реализует визуализацию ряда Фурье для котировок валютных пар.

При работе с этим индикатором следует учесть, что этот индикатор перерисовывается на всех барах на каждой смене текущего бара! 

Рис.1 Индикатор Linear Sinus FT

Universal Oscillator Universal Oscillator

Индикатор Универсальный Осциллятор может отображать Bears Power, Bulls Power, CCI, DeMarker, MACD, Momentum, RSI, Stochastic, William's Percent Range. Три режима уровней перекупленности/перепроданности: константные, динамические (МА), динамические (Bollinger Bands). Три режим отрисовки: line, filling, histogram.

channel_breakout_entry channel_breakout_entry

Индикатор волатильности рынка

Exp_TMA Exp_TMA

Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора TMA

Schnick [Support Vector Machine Learning Tool Tester - DEMO] Schnick [Support Vector Machine Learning Tool Tester - DEMO]

Скрипт является попыткой продемонстрировать силу использования метода опорных векторов для решении задач классификации. Эта версия кода предназначена для работы с демо версией "Support Vector Machine Learning Tool", которая бесплатно доступна в MQL5 Маркете.