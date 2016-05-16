und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Linear Sinus FT - Indikator für den MetaTrader 5
- 1052
Wirklicher Autor:
buldakov_a@mail.ru
Der Linear_Sinus_FT ist ein mathematischer Indikator arbeitet auf dem Prinzip der Näherung an eine Sinuskurve und realisiert die Visualisierung der Fourier-Reihe für das Währungspaar.
Es ist anzumerken, dass dieser Indikator immer alle Bars bei jeder Änderung der aktuellen Bar neu berechnet!
Abb.1 Der Linear Sinus FT Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1455
