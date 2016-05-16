Wirklicher Autor:

buldakov_a@mail.ru

Der Linear_Sinus_FT ist ein mathematischer Indikator arbeitet auf dem Prinzip der Näherung an eine Sinuskurve und realisiert die Visualisierung der Fourier-Reihe für das Währungspaar.

Es ist anzumerken, dass dieser Indikator immer alle Bars bei jeder Änderung der aktuellen Bar neu berechnet!

Abb.1 Der Linear Sinus FT Indikator