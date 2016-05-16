CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Linear Sinus FT - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1052
(22)
Wirklicher Autor:

buldakov_a@mail.ru

Der Linear_Sinus_FT ist ein mathematischer Indikator arbeitet auf dem Prinzip der Näherung an eine Sinuskurve und realisiert die Visualisierung der Fourier-Reihe für das Währungspaar.

Es ist anzumerken, dass dieser Indikator immer alle Bars bei jeder Änderung der aktuellen Bar neu berechnet! 

Fig.1 Der Linear Sinus FT Indikator

Abb.1 Der Linear Sinus FT Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1455

