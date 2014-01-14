CodeBaseSeções
Linear Sinus FT - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

buldakov_a@mail.ru

Linear_Sinus_FT é indicador matemático que opera sobre o princípio da aproximação de ondas sinusoidais e realiza a visualização das séries de Fourier para a cotação do par de moedas.

Deve-se notar que ao trabalhar com este indicador, ele é redesenha todas as barras toda vez que aparece uma nova barra no gráfico! 

Fig.1 Indicador Linear Sinus FT

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1455

