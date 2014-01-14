Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Linear Sinus FT - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1540
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Linear_Sinus_FT é indicador matemático que opera sobre o princípio da aproximação de ondas sinusoidais e realiza a visualização das séries de Fourier para a cotação do par de moedas.
Deve-se notar que ao trabalhar com este indicador, ele é redesenha todas as barras toda vez que aparece uma nova barra no gráfico!
Fig.1 Indicador Linear Sinus FT
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1455
Sistema de negociação baseado no rompimento dos sinais do indicador TMA.ADX Cross Hull Style
Indicador do tipo semáforo que desenha setas com base no indicador técnico ADX.
O indicador Oscilador Universal pode exibir os seguintes indicadores: Bears Power, Bulls Power, CCI, DeMarker, MACD, Momentum, RSI, Stochastic, William's Percent Range. São três modos de níveis sobre-comprado/sobre-vendido: a constante, dinâmica MA e dinânica Bollinger Bands. E três modos de apresentação: linha, preenchimento, histograma.channel_breakout_entry
Indicador que exibe a volatilidade do mercado.