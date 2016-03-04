CodeBaseSeções
VKW_Bands_Modify_XRSX - indicador para MetaTrader 5

O indicador para a determinação do momento em que as ordens pendentes deve ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_XRSX. As linhas espessas azuis e vermelhas definem a fronteira do canal. Quando a linha rápida cinza do ColorMETRO_XRSX ultrapassa as fronteiras deste canal e volta, é o momento mais adequado para colocar as ordens pendentes.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O indicador requer os arquivos do indicador ColorMETRO_XRSX.ex5 e XRSX.ex5. Coloque-os em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_XRSX

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_XRSX

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14543

ColorMETRO_XRSX_HTF ColorMETRO_XRSX_HTF

O ColorMETRO_XRSX com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

ColorMETRO_XRSX ColorMETRO_XRSX

Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico XRSX.

VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

O VKW_Bands_Modify_XRSX com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorMETRO_XRSX Exp_ColorMETRO_XRSX

Sistema de negociação utilizando o indicador ColorMETRO_XRSX.