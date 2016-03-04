Participe de nossa página de fãs
VKW_Bands_Modify_XRSX - indicador para MetaTrader 5
955
Autor real:
Alksnis Gatis
O indicador para a determinação do momento em que as ordens pendentes deve ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_XRSX. As linhas espessas azuis e vermelhas definem a fronteira do canal. Quando a linha rápida cinza do ColorMETRO_XRSX ultrapassa as fronteiras deste canal e volta, é o momento mais adequado para colocar as ordens pendentes.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
O indicador requer os arquivos do indicador ColorMETRO_XRSX.ex5 e XRSX.ex5. Coloque-os em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_XRSX
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14543
