真实作者:
Alksnis Gatis
使用ColorMETRO_XRSX振荡指标来决定设置挂单时间的指标. 深蓝色和红色的线定义了通道的边界. 当 ColorMETRO_XRSX 指标的灰色快速线超过了通道边界并回到通道之内的时刻就是最适合设置挂单的时间.
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.
本指标需要 ColorMETRO_XRSX.ex5 和 XRSX.ex5 指标文件. 把它们放在 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. VKW_Bands_Modify_XRSX 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14543
