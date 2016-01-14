Реальный автор:

Alksnis Gatis

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_XRSX. Толстые синяя и рыжая линии определяют границы канала. В моменты, когда серая быстрая линия индикатора ColorMETRO_XRSX выйдет за границы этого канала или коснется канала и опять вернется внутрь него, самое подходящее время для размещения отложенных ордеров.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов ColorMETRO_XRSX.ex5 и XRSX.ex5.

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX