CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VKW_Bands_Modify_XRSX - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2097
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Alksnis Gatis

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_XRSX. Толстые синяя и рыжая линии определяют границы канала. В моменты, когда серая быстрая линия индикатора ColorMETRO_XRSX выйдет за границы этого канала или коснется канала и опять вернется внутрь него, самое подходящее время для размещения отложенных ордеров.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов ColorMETRO_XRSX.ex5 и XRSX.ex5.

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX

ColorMETRO_XRSX_HTF ColorMETRO_XRSX_HTF

Индикатор ColorMETRO_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorMETRO_XRSX Exp_ColorMETRO_XRSX

Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_XRSX.

METRO_XRSX_Sign METRO_XRSX_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_XRSX.

ColorBearsGap ColorBearsGap

Индикатор, отображающий ценовые разрывы (гэпы) свечного графика ColorBearsCandle.