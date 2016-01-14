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VKW_Bands_Modify_XRSX - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Alksnis Gatis
Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_XRSX. Толстые синяя и рыжая линии определяют границы канала. В моменты, когда серая быстрая линия индикатора ColorMETRO_XRSX выйдет за границы этого канала или коснется канала и опять вернется внутрь него, самое подходящее время для размещения отложенных ордеров.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов ColorMETRO_XRSX.ex5 и XRSX.ex5.
Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX
Индикатор ColorMETRO_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorMETRO_XRSX
Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_XRSX.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_XRSX.ColorBearsGap
Индикатор, отображающий ценовые разрывы (гэпы) свечного графика ColorBearsCandle.