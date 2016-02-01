実際の制作者：

Alksnis Gatis

その後に指値注文を出しておく必要がある時間を算定する為のオシレーターColorMETRO_XRSXを使用したインディケータです。太いオレンジ線と青線はチャネル境界を示します。オシレーターColorMETRO_XRSXの灰色の線がチャネル境界を越えて境界内に帰る場合、指値注文を出すことをおすすめします。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータColorMETRO_XRSX.ex5とXRSX.ex5が存在している必要があります。

図1. インディケータVKW_Bands_Modify_XRSX