無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VKW_Bands_Modify_XRSX - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 727
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
Alksnis Gatis
その後に指値注文を出しておく必要がある時間を算定する為のオシレーターColorMETRO_XRSXを使用したインディケータです。太いオレンジ線と青線はチャネル境界を示します。オシレーターColorMETRO_XRSXの灰色の線がチャネル境界を越えて境界内に帰る場合、指値注文を出すことをおすすめします。
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータColorMETRO_XRSX.ex5とXRSX.ex5が存在している必要があります。
図1. インディケータVKW_Bands_Modify_XRSX
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14543
ColorMETRO_XRSX_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータColorMETRO_XRSXです。Squeeze_RA_V1
ジョン・F・カーターによる「Mastering the Trade」で紹介される戦略をベースにしたインディケータです。
VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータVKW_Bands_Modify_XRSXです。Exp_ColorMETRO_XRSX
インディケータColorMETRO_XRSXを使用した自動売買システムです。