Der echte Autor:

Alksnis Gatis

Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders mit der Verwendung des Oszillators ColorMETRO_XRSX gesetzt werden sollen. Die dicke blau und rothaarig Linie bestimmen die Grenzen des Kanals. In den Momenten, wenn die graue schnelle Linie des Indikators ColorMETRO_XRSX nach dem Verlassen dieser Grenze oder Berührung dieses Kanals zurück im Bereich dieser Grenze kommt, ist es die passende Zeit, die Pending-Orders zu setzen.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren ColorMETRO_XRSX.ex5 und XRSX.ex5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator VKW_Bands_Modify_XRSX