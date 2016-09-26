CodeBaseKategorien
VKW_Bands_Modify_XRSX - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colormetro_xrsx.mq5 (10.18 KB) ansehen
vkw_bands_modify_xrsx.mq5 (11.33 KB) ansehen
xrsx.mq5 (12.14 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der echte Autor:

Alksnis Gatis

Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders mit der Verwendung des Oszillators ColorMETRO_XRSX gesetzt werden sollen. Die dicke blau und rothaarig Linie bestimmen die Grenzen des Kanals. In den Momenten, wenn die graue schnelle Linie des Indikators ColorMETRO_XRSX nach dem Verlassen dieser Grenze oder Berührung dieses Kanals zurück im Bereich dieser Grenze kommt, ist es die passende Zeit, die Pending-Orders zu setzen.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren ColorMETRO_XRSX.ex5 und XRSX.ex5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator VKW_Bands_Modify_XRSX

ColorMETRO_XRSX_HTF ColorMETRO_XRSX_HTF

Der Indikator ColorMETRO_XRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ColorMETRO_XRSX ColorMETRO_XRSX

Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des benutzerdefinierten Indikators XRSX zeigt.

VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

Der Indikator VKW_Bands_Modify_XRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_ColorMETRO_XRSX Exp_ColorMETRO_XRSX

Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators ColorMETRO_XRSX.