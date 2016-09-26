und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VKW_Bands_Modify_XRSX - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Alksnis Gatis
Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders mit der Verwendung des Oszillators ColorMETRO_XRSX gesetzt werden sollen. Die dicke blau und rothaarig Linie bestimmen die Grenzen des Kanals. In den Momenten, wenn die graue schnelle Linie des Indikators ColorMETRO_XRSX nach dem Verlassen dieser Grenze oder Berührung dieses Kanals zurück im Bereich dieser Grenze kommt, ist es die passende Zeit, die Pending-Orders zu setzen.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren ColorMETRO_XRSX.ex5 und XRSX.ex5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14543
Der Indikator ColorMETRO_XRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.ColorMETRO_XRSX
Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des benutzerdefinierten Indikators XRSX zeigt.
Der Indikator VKW_Bands_Modify_XRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_ColorMETRO_XRSX
Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators ColorMETRO_XRSX.