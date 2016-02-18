代码库部分
ColorMETRO_XRSX_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
colormetro_xrsx.mq5 (10.18 KB) 预览
colormetro_xrsx_htf.mq5 (12.77 KB) 预览
xrsx.mq5 (12.14 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的ColorMETRO_XRSX指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 XRSX.mq5 和 ColorMETRO_XRSX.mq5 指标文件. 把它们放在 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下.

图 1. ColorMETRO_XRSX_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14542

ColorMETRO_XRSX ColorMETRO_XRSX

显示基于XRSX 技术指标值的振荡类型指标.

Squeeze_RA_V1_HTF Squeeze_RA_V1_HTF

在输入参数中提供时段选择选项的Squeeze_RA_V1指标.

VKW_Bands_Modify_XRSX VKW_Bands_Modify_XRSX

使用 ColorMETRO_XRSX 振荡指标来决定设置挂单时间的指标.

VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 VKW_Bands_Modify_XRSX 指标.