Indikatoren

ColorMETRO_XRSX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
703
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colormetro_xrsx.mq5 (10.18 KB) ansehen
colormetro_xrsx_htf.mq5 (12.77 KB) ansehen
xrsx.mq5 (12.14 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der Indikator ColorMETRO_XRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren XRSX.mq5 und ColorMETRO_XRSX.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator ColorMETRO_XRSX_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14542

