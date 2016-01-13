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ColorMETRO_XRSX_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorMETRO_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов XRSX.mq5 и ColorMETRO_XRSX.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorMETRO_XRSX_HTF
Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_XRSX.Awesome_HTF_Signal
Индикатор Awesome_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Awesome_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.
Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_XRSX.METRO_XRSX_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_XRSX.