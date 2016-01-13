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Индикаторы

ColorMETRO_XRSX_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2136
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorMETRO_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов XRSX.mq5 и ColorMETRO_XRSX.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorMETRO_XRSX_HTF

Рис.1. Индикатор ColorMETRO_XRSX_HTF

Exp_ColorMETRO_XRSX Exp_ColorMETRO_XRSX

Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_XRSX.

Awesome_HTF_Signal Awesome_HTF_Signal

Индикатор Awesome_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Awesome_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

VKW_Bands_Modify_XRSX VKW_Bands_Modify_XRSX

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_XRSX.

METRO_XRSX_Sign METRO_XRSX_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_XRSX.