O ColorMETRO_XRSX com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer os arquivos dos indicadores XRSX.mq5 e ColorMETRO_XRSX.mq5. Coloque-os em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador ColorMETRO_XRSX_HTF