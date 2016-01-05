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Индикаторы

Squeeze_RA_V1_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2201
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Squeeze_RA_V1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Squeeze_RA_V1.mq5.

Рис.1. Индикатор Squeeze_RA_V1_HTF

Рис.1. Индикатор Squeeze_RA_V1_HTF

VKW_Bands_Modify_DeMarker VKW_Bands_Modify_DeMarker

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_DeMarker.

LeManTrendHist LeManTrendHist

Индикатор LeManTrend, выполненный в виде гистограммы сглаженной разницы между его сигнальными линиями.

ColorMETRO_XRSX ColorMETRO_XRSX

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе пользовательского индикатора XRSX.

Awesome_Sign Awesome_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием изменения цвета сигнального облака индикатора Awesome_Signal.