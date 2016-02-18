代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Squeeze_RA_V1_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
966
等级:
(17)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中提供时段选择选项的Squeeze_RA_V1指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 Squeeze_RA_V1.mq5 指标文件. 把它放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下.

图 1. Squeeze_RA_V1_HTF 指标

图 1. Squeeze_RA_V1_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14539

3D_OscilatorSign 3D_OscilatorSign

基于3D_Oscilator 指标交叉算法的信号灯信号指标.

Squeeze_RA_V1 Squeeze_RA_V1

本指标是基于John Carter的"掌握交易(Mastering the Trade)"一书中所描述的策略.

ColorMETRO_XRSX ColorMETRO_XRSX

显示基于XRSX 技术指标值的振荡类型指标.

ColorMETRO_XRSX_HTF ColorMETRO_XRSX_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的ColorMETRO_XRSX指标.