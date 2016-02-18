请观看如何免费下载自动交易
Squeeze_RA_V1_HTF - MetaTrader 5脚本
在输入参数中提供时段选择选项的Squeeze_RA_V1指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 Squeeze_RA_V1.mq5 指标文件. 把它放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. Squeeze_RA_V1_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14539
