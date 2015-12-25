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Squeeze_RA_V1 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Ravish Anandaram
Этот индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade). Это полностью переработанная версия Squeeze_Break indicator, написанного Des O'Regan.
Основные усовершенствования включают построение значений сжатия (некоторые изменения в расчете BB/KC) на нулевой линии, а затем сглаживание значения импульса в виде растущей/нисходящей положительной/отрицательной гистограммы. В итоге мы получаем простое для визуального восприятия изображение. Для сглаживания гистограммы используется часть кода линейной регрессии от Виктора Николаева (Vinin's V_LRMA.mq4).
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2015.
Рис.1. Индикатор Squeeze_RA_V1
Индикатор, отображающий уровни пивота, поддержки и сопротивления.METRO_Stochastic_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_Stochastic.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений индикатора 3D_Oscilator.ColorBulls
Обычный Bulls Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы.