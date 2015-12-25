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Индикаторы

Squeeze_RA_V1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3006
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Ravish Anandaram

Этот индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade). Это полностью переработанная версия Squeeze_Break indicator, написанного Des O'Regan.

Основные усовершенствования включают построение значений сжатия (некоторые изменения в расчете BB/KC) на нулевой линии, а затем сглаживание значения импульса в виде растущей/нисходящей положительной/отрицательной гистограммы. В итоге мы получаем простое для визуального восприятия изображение. Для сглаживания гистограммы используется часть кода линейной регрессии от Виктора Николаева (Vinin's V_LRMA.mq4).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2015.

Рис.1. Индикатор Squeeze_RA_V1

Рис.1. Индикатор Squeeze_RA_V1

HL_Average HL_Average

Индикатор, отображающий уровни пивота, поддержки и сопротивления.

METRO_Stochastic_Sign METRO_Stochastic_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_Stochastic.

3D_OscilatorSign 3D_OscilatorSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений индикатора 3D_Oscilator.

ColorBulls ColorBulls

Обычный Bulls Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы.