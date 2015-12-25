Реальный автор:

Ravish Anandaram

Этот индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade). Это полностью переработанная версия Squeeze_Break indicator, написанного Des O'Regan.

Основные усовершенствования включают построение значений сжатия (некоторые изменения в расчете BB/KC) на нулевой линии, а затем сглаживание значения импульса в виде растущей/нисходящей положительной/отрицательной гистограммы. В итоге мы получаем простое для визуального восприятия изображение. Для сглаживания гистограммы используется часть кода линейной регрессии от Виктора Николаева (Vinin's V_LRMA.mq4).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2015.

Рис.1. Индикатор Squeeze_RA_V1