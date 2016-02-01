無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Squeeze_RA_V1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
Ravish Anandaram
ジョン・F・カーターによる「Mastering the Trade」の戦略をベースにしたインディケータです。完全に変更されたDes O'Regan氏によるSqueeze_Break indicatorです。
さらに、ゼロライン上にスクイーズ値を作成する機能（ちょっとBB/KCの算出変更）、または上昇/下降/正/負ヒストグラムによって表される相場の運動量の平滑化が追加されました。結局、わかりやすく見やすい画像を受けます。平滑化のために、ウィクトル・ニコラーエフ氏による線 形回帰のコードを使用します(Vinin's V_LRMA.mq4)。
一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2015年12月23日です。
図1. インディケータSqueeze_RA_V1
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14529
ColorMETRO_XRSX
カスタムインディケータXRSXによって値を表すオシレーター系のインディケータです。Squeeze_RA_V1_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータSqueeze_RA_V1です。
ColorMETRO_XRSX_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータColorMETRO_XRSXです。VKW_Bands_Modify_XRSX
その後に指値注文を出しておく必要がある時間を算定する為のオシレーターColorMETRO_XRSXを使用したインディケータです。