Squeeze_RA_V1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の制作者：

Ravish Anandaram

ジョン・F・カーターによる「Mastering the Trade」の戦略をベースにしたインディケータです。完全に変更されたDes O'Regan氏によるSqueeze_Break indicatorです。

さらに、ゼロライン上にスクイーズ値を作成する機能（ちょっとBB/KCの算出変更）、または上昇/下降/正/負ヒストグラムによって表される相場の運動量の平滑化が追加されました。結局、わかりやすく見やすい画像を受けます。平滑化のために、ウィクトル・ニコラーエフ氏による線 形回帰のコードを使用します(Vinin's V_LRMA.mq4)。

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2015年12月23日です。

図1. インディケータSqueeze_RA_V1

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14529

