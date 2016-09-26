Der echte Autor:

Ravish Anandaram

Dieser Indikator wurde aufgrund der Strategie gebaut, die im Buch von John Carter "Mastering the Trade" beschrieben wurde. Das ist die völlig verarbeitete Version Squeeze_Break indicator, die von Des O'Regan geschrieben wurde.

Die wichtigsten Verbesserungen umfassen den Bau des Komprimierungswertes (einige Änderungen bei der Berechnung BB/KC) auf der Null-Linie und dann die Glättung des Impulswertes in Form von einem steigenden / absteigenden und positiven / negativen Histogramm. Schließlich bekommen wir ein einfaches Bild für die bessere Visualisierung. Für die Glättung des Histogramms wird ein Teil des linearen Regressionscodes von Viktor Nikolayev (Vinin's V_LRMA.mq4) verwendet.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 23.12.2015. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Squeeze_RA_V1