Squeeze_RA_V1 - Indikator für den MetaTrader 5
944
Der echte Autor:
Ravish Anandaram
Dieser Indikator wurde aufgrund der Strategie gebaut, die im Buch von John Carter "Mastering the Trade" beschrieben wurde. Das ist die völlig verarbeitete Version Squeeze_Break indicator, die von Des O'Regan geschrieben wurde.
Die wichtigsten Verbesserungen umfassen den Bau des Komprimierungswertes (einige Änderungen bei der Berechnung BB/KC) auf der Null-Linie und dann die Glättung des Impulswertes in Form von einem steigenden / absteigenden und positiven / negativen Histogramm. Schließlich bekommen wir ein einfaches Bild für die bessere Visualisierung. Für die Glättung des Histogramms wird ein Teil des linearen Regressionscodes von Viktor Nikolayev (Vinin's V_LRMA.mq4) verwendet.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 23.12.2015. veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14529
