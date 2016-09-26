CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Squeeze_RA_V1 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
944
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Ravish Anandaram

Dieser Indikator wurde aufgrund der Strategie gebaut, die im Buch von John Carter "Mastering the Trade" beschrieben wurde. Das ist die völlig verarbeitete Version Squeeze_Break indicator, die von Des O'Regan geschrieben wurde.

Die wichtigsten Verbesserungen umfassen den Bau des Komprimierungswertes (einige Änderungen bei der Berechnung BB/KC) auf der Null-Linie und dann die Glättung des Impulswertes in Form von einem steigenden / absteigenden und positiven / negativen Histogramm. Schließlich bekommen wir ein einfaches Bild für die bessere Visualisierung. Für die Glättung des Histogramms wird ein Teil des linearen Regressionscodes von Viktor Nikolayev (Vinin's V_LRMA.mq4) verwendet.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 23.12.2015. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Squeeze_RA_V1

in Abb.1. Der Indikator Squeeze_RA_V1

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14529

HL_Average HL_Average

Der Indikator, der die Pivot/Unterstützung / Widerstand Levels zeigt.

METRO_Stochastic_Sign METRO_Stochastic_Sign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator ColorMETRO_Stochastic.

3D_OscilatorSign 3D_OscilatorSign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Kreuzung-Algorithmus des Indikators 3D_Oscilator.

ManualTradeOnStrategyTester ManualTradeOnStrategyTester

Die einfache manuelle Methode für die Setzung der Orders im Strategie-Tester.