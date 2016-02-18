真实作者:

Ravish Anandaram

本指标是基于John Carter的"掌握交易(Mastering the Trade)"一书中所描述的策略. 这是Des O'Regan的Squeeze_Break指标完全修改过的版本.

主要的提高包括在零线上绘出了压缩值(在计算BB/KC时有所修改), 并且平滑了以上升/下降的正/负柱形图的形式表示的动量值. 这样, 在图形上查看结果更加简单. 在平滑柱形图中使用了部分Viktor Nikolaev的线性回归代码(Vinin的V_LRMA.mq4).

本指标最初是使用MQL4语言开发的, 首先于2015年12月23日发布于代码库中.

图 1. Squeeze_RA_V1 指标