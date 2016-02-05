Pon "Me gusta" y sigue las noticias
METRO_Stochastic_Sign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 956
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador ColorMETRO_Stochastic.
Fig. 1. Indicador METRO_Stochastic_Sign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14521
