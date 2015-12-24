CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

METRO_Stochastic_Sign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2127
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_Stochastic.

Рис.1. Индикатор METRO_Stochastic_Sign

Рис.1. Индикатор METRO_Stochastic_Sign

VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF

Индикатор VKW_Bands_Modify_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VKW_Bands_Modify_Stochastic VKW_Bands_Modify_Stochastic

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_Stochastic.

HL_Average HL_Average

Индикатор, отображающий уровни пивота, поддержки и сопротивления.

Squeeze_RA_V1 Squeeze_RA_V1

Индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade).