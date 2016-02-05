CodeBaseSeções
METRO_Stochastic_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1319
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor do indicador ColorMETRO_Stochastic.

Figura 1. O indicador METRO_Stochastic_Sign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14521

