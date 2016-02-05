Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
METRO_Stochastic_Sign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor do indicador ColorMETRO_Stochastic.
Figura 1. O indicador METRO_Stochastic_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14521
