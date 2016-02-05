CodeBaseSecciones
ColorMETRO_Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador técnico Stochastic. El propio indicador Stochastic se presenta en color lila, el color de la nube cambia dependiendo de la dirección de la tendencia. Cuando la nube se pone de color verde, es la señal de compra, si se pone de color rojo, es la de venta.

Fig. 1. Indicador ColorMETRO_Stochastic

Exp_ColorMETRO_DeMarker Exp_ColorMETRO_DeMarker

Sistema comercial con uso del indicador ColorMETRO_DeMarker.

ColorMETRO_DeMarker_HTF ColorMETRO_DeMarker_HTF

Indicador ColorMETRO_DeMarker con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorMETRO_Stochastic_HTF ColorMETRO_Stochastic_HTF

Indicador ColorMETRO_Stochastic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ColorMETRO_Stochastic Exp_ColorMETRO_Stochastic

Sistema comercial con uso del indicador ColorMETRO_Stochastic.