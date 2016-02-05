Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorMETRO_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador técnico Stochastic. El propio indicador Stochastic se presenta en color lila, el color de la nube cambia dependiendo de la dirección de la tendencia. Cuando la nube se pone de color verde, es la señal de compra, si se pone de color rojo, es la de venta.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14461
Sistema comercial con uso del indicador ColorMETRO_DeMarker.ColorMETRO_DeMarker_HTF
Indicador ColorMETRO_DeMarker con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador ColorMETRO_Stochastic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_ColorMETRO_Stochastic
Sistema comercial con uso del indicador ColorMETRO_Stochastic.