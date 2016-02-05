Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador técnico Stochastic. El propio indicador Stochastic se presenta en color lila, el color de la nube cambia dependiendo de la dirección de la tendencia. Cuando la nube se pone de color verde, es la señal de compra, si se pone de color rojo, es la de venta.

Fig. 1. Indicador ColorMETRO_Stochastic