METRO_Stochastic_Sign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 848
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der echte Autor:
TrendLaboratory Ltd.
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator ColorMETRO_Stochastic.
in Abb.1. Der Indikator METRO_Stochastic_Sign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14521
