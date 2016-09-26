CodeBaseKategorien
Indikatoren

METRO_Stochastic_Sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
848
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

TrendLaboratory Ltd.

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator ColorMETRO_Stochastic.

in Abb.1. Der Indikator METRO_Stochastic_Sign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14521

