コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

METRO_Stochastic_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
886
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

TrendLaboratory Ltd.

インディケータColorMETRO_Stochasticの雲の色の変化のアルゴリズムを使ったシグナルインディケータです。

図1. インディケータ METRO_Stochastic_Sign

図1. インディケータ METRO_Stochastic_Sign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14521

VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF

インディケータ VKW_Bands_Modify_Stochasticは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

VKW_Bands_Modify_Stochastic VKW_Bands_Modify_Stochastic

オシレーターColorMETRO_Stochasticを使って、指値注文を設定すべき時を判別するためのインディケータです。

HL_Average HL_Average

ピボットやサポートとレジスタンスレベルを表示するインディケータです。

ColorBulls ColorBulls

カラーヒストグラムとして表示される始値・高値・安値・終値の4本値が指定可能なBulls Powerインジケータです。