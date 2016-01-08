無料でロボットをダウンロードする方法を見る
METRO_Stochastic_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
TrendLaboratory Ltd.
インディケータColorMETRO_Stochasticの雲の色の変化のアルゴリズムを使ったシグナルインディケータです。
図1. インディケータ METRO_Stochastic_Sign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14521
VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF
インディケータ VKW_Bands_Modify_Stochasticは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。VKW_Bands_Modify_Stochastic
オシレーターColorMETRO_Stochasticを使って、指値注文を設定すべき時を判別するためのインディケータです。
HL_Average
ピボットやサポートとレジスタンスレベルを表示するインディケータです。ColorBulls
カラーヒストグラムとして表示される始値・高値・安値・終値の4本値が指定可能なBulls Powerインジケータです。