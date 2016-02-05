Pon "Me gusta" y sigue las noticias
HL_Average - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
KCBT
Indicador que muestra los niveles de pivotación, de apoyo y de resistencia.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 24.09.2007.
Fig. 1. Indicador HL_Average
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14522
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador ColorMETRO_Stochastic.VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF
Indicador VKW_Bands_Modify_Stochastic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador Bulls Power normal con posibilidad de elegir el tipo de precio Open, Close, High, Low para los cálculos en forma de histograma de color.ColorBears
Indicador Bears Power normal con posibilidad de elegir el tipo de precio Open, Close, High, Low para los cálculos en forma de histograma de color.