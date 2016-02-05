CodeBaseSecciones
HL_Average - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
hl_average.mq5 (11.3 KB) ver
Autor real:

KCBT

Indicador que muestra los niveles de pivotación, de apoyo y de resistencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 24.09.2007.

Fig. 1. Indicador HL_Average

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14522

METRO_Stochastic_Sign METRO_Stochastic_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador ColorMETRO_Stochastic.

VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF

Indicador VKW_Bands_Modify_Stochastic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorBulls ColorBulls

Indicador Bulls Power normal con posibilidad de elegir el tipo de precio Open, Close, High, Low para los cálculos en forma de histograma de color.

ColorBears ColorBears

Indicador Bears Power normal con posibilidad de elegir el tipo de precio Open, Close, High, Low para los cálculos en forma de histograma de color.