VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador VKW_Bands_Modify_Stochastic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators deben existir los indicadores ColorMETRO_Stochastic.mq5 y VKW_Bands_Modify_Stochastic.mq5.
Fig. 1. Indicador VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14519
