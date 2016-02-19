CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorBulls - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
952
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
colorbulls.mq5 (8.14 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Bulls Power normal con posibilidad de elegir el tipo de precio Open, Close, High, Low para los cálculos en forma de histograma de color. Se ha usado adicionalmente la suavización del indicador obtenido.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador ColorBulls

Fig. 1. Indicador ColorBulls

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14272

HL_Average HL_Average

Indicador que muestra los niveles de pivotación, de apoyo y de resistencia.

METRO_Stochastic_Sign METRO_Stochastic_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador ColorMETRO_Stochastic.

ColorBears ColorBears

Indicador Bears Power normal con posibilidad de elegir el tipo de precio Open, Close, High, Low para los cálculos en forma de histograma de color.

ColorBearsCandle ColorBearsCandle

Indicador ColorBears en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorBears de las series temporales de precio correspondientes.