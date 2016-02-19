Indicador Bulls Power normal con posibilidad de elegir el tipo de precio Open, Close, High, Low para los cálculos en forma de histograma de color. Se ha usado adicionalmente la suavización del indicador obtenido.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador ColorBulls