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VKW_Bands_Modify_DeMarker - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Alksnis Gatis
Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_DeMarker. Толстые розовая и красная линии определяют границы канала. В моменты, когда серая быстрая линия индикатора ColorMETRO_DeMarker, выйдя за границы этого канала, опять возвращается внутрь него, самое подходящее время для размещения отложенных ордеров.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorMETRO_DeMarker.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_DeMarker
Индикатор LeManTrend, выполненный в виде гистограммы сглаженной разницы между его сигнальными линиями.EMD
Осуществляет эмпирическую модовую декомпозицию для текущего инструмента.
Индикатор Squeeze_RA_V1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorMETRO_XRSX
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе пользовательского индикатора XRSX.