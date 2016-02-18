请观看如何免费下载自动交易
VKW_Bands_Modify_DeMarker - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1087
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Alksnis Gatis
本指标使用ColorMETRO_DeMarker振荡指标来决定设置挂单的时间. 深粉色线和红色线定义了通道的边界. 当ColorMETRO_DeMarker的灰色快速线超过此通道的边界再回到通道之内时, 就是设置挂单的最佳时间.
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.
本指标需要编译好的 ColorMETRO_DeMarker.ex5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. VKW_Bands_Modify_DeMarker 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14511
