CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

VKW_Bands_Modify_DeMarker - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
908
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Alksnis Gatis

O indicador para determinar o tempo em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_DeMarker. As linhas espessas vermelhas e cor de rosa definem a borda do canal. Quando a linha rápida cinza de ColorMETRO_DeMarker ultrapassa as bordas deste canal e volta, é a hora mais propicia para se colocar ordens pendentes.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador requer o arquivo do indicador compilado ColorMETRO_DeMarker.ex5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_DeMarker

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_DeMarker

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14511

VKW_Bands_Modify_HTF VKW_Bands_Modify_HTF

O VKW_Bands_Modify com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

METRO_DeMarker_Sign METRO_DeMarker_Sign

Indicador de sinal de semáforo baseado na alteração da cor da nuvem do algoritmo do indicador METRO_DeMarker.

VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF

O VKW_Bands_Modify_DeMarker com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

Squeeze_RA_V1 Squeeze_RA_V1

O indicador é baseado na estratégia descrita no livro "Mastering the Trade" por John Carter.