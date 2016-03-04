Participe de nossa página de fãs
VKW_Bands_Modify_DeMarker - indicador para MetaTrader 5
- 908
Autor real:
Alksnis Gatis
O indicador para determinar o tempo em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_DeMarker. As linhas espessas vermelhas e cor de rosa definem a borda do canal. Quando a linha rápida cinza de ColorMETRO_DeMarker ultrapassa as bordas deste canal e volta, é a hora mais propicia para se colocar ordens pendentes.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador requer o arquivo do indicador compilado ColorMETRO_DeMarker.ex5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_DeMarker
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14511
O VKW_Bands_Modify com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.METRO_DeMarker_Sign
Indicador de sinal de semáforo baseado na alteração da cor da nuvem do algoritmo do indicador METRO_DeMarker.
O VKW_Bands_Modify_DeMarker com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.Squeeze_RA_V1
O indicador é baseado na estratégia descrita no livro "Mastering the Trade" por John Carter.