Autor real:

Alksnis Gatis

O indicador para determinar o tempo em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_DeMarker. As linhas espessas vermelhas e cor de rosa definem a borda do canal. Quando a linha rápida cinza de ColorMETRO_DeMarker ultrapassa as bordas deste canal e volta, é a hora mais propicia para se colocar ordens pendentes.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador requer o arquivo do indicador compilado ColorMETRO_DeMarker.ex5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_DeMarker