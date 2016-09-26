Der echte Autor:

Alksnis Gatis

Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders mit der Verwendung des Oszillators ColorMETRO_DeMarker gesetzt werden sollen. Die dicken rose und rote Linien bestimmen die Grenzen des Kanals. In den Momenten, wenn die graue schnelle Linie des Indikators ColorMETRO_DeMarker nach dem Verlassen dieser Grenze zurück im Bereich dieser Grenze kommt, ist es die passende Zeit, die Pending-Orders zu setzen.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators ColorMETRO_DeMarker.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator VKW_Bands_Modify_DeMarker