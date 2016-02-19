CodeBaseSecciones
METRO_DeMarker_Sign - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador METRO_DeMarker.

Fig. 1. Indicador METRO_DeMarker_Sign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14456

