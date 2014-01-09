请观看如何免费下载自动交易
Exp_SuperWoodiesCCI - MetaTrader 5EA
本交易系统，基于 SuperWoodiesCCI 指标的信号基础上实现在柱线收盘时，如果突破零轴，则形成执行交易的信号。
放置 SuperWoodiesCCI.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
本 EA 提供在当前图表中直接显示指标的能力。无需在图表中手工加载指标。这是非常方便的，因为 EA 加载到图表上之后，指标会自动在图表上显示。本指标总是与 EA 有相同的输入参数。只有当指标与图表的时间帧相吻合，指标才会出现在图表中！
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1448
