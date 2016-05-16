Das Handelssystem auf Grundlage der Signale des SuperWoodiesCCI Indikators. Die Eröffnungssignale erfolgen, wenn die Bar schließt und die Nulllinie gekreuzt wird.

Die Datei SuperWoodiesCCI.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.

Der Expert Advisor bietet die Möglichkeit, den Indikator selbst auf dem Chart anzuzeigen. Es gibt keine Notwendigkeit, den Indikator auf dem Chart manuell zu starten. Dies ist sehr praktisch, da der Indikator auf dem Chart automatisch vom Expert Advisor installiert wird. Die Eingabeparameter dieses Indikator sind identisch wie die des Expert Advisors. Der Indikator zeigt sich nur, wenn er auf dem gleichen Zeitrahmen läuft!

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Testergebnisse für 2011 auf USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse



