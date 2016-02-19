CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_ColorBullsGap - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
760
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Experts\
exp_colorbullsgap.mq5 (8.56 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
colorbulls.mq5 (8.14 KB) ver
colorbullsgap.mq5 (7.84 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El experto Exp_ColorBullsGap está construido en base a las señales del indicador ColorBullsGap. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cambio de color del histograma del indicador.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores ColorBulls.ex5 y ColorBullsGap.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14434

Exp_ColorBearsGap Exp_ColorBearsGap

El experto Exp_ColorBearsGap está construido en base a las señales del indicador ColorBearsGap.

VKW_Bands_Modify_Candle VKW_Bands_Modify_Candle

Indicador VKW_Bands_Modify en forma de vela.

METRO_Sign METRO_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador METRO.

METRO_DeMarker_Sign METRO_DeMarker_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador METRO_DeMarker.