LeManTrendHist_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador LeManTrendHist con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador LeManTrendHist.mq5.

Fig. 1. Indicador LeManTrendHist

LeManTrendHist LeManTrendHist

Indicador LeManTrend implementado en forma de histograma de la diferencia suavizada entre sus líneas de señal.

LeManTrendSign LeManTrendSign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador LeManTrend.

Exp_LeManTrendHist Exp_LeManTrendHist

Sistema comercial construido con las señales del indicador LeManTrendHist.

VKW_Bands_Modify_Candle VKW_Bands_Modify_Candle

Indicador VKW_Bands_Modify en forma de vela.