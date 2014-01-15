CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Beginner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1599
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
beginner.mq5 (7.16 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

EarnForex

El indicador Beginner es un indicador personalizado muy sencillo que señala los picos y valles locales en el gráfico colocando junto a ellos puntos de color rosa y azul. El indicador analiza los máximos y los mínimos durante un periodo determinado y los compara con el rango de cotizaciones del par. Si el pico/valle tiene una magnitud relevante, lo marca con un punto.

Parámetros de entrada:

  • Otstup (valor por defecto 30) el valor en porciento que se suprime del rango antes de comparar con los máximos y los mínimos para determinar su relevancia. Mientras más alto sea este número, mayor será la frecuencia de los puntos.
  • Per (valor por defecto 9) es el periodo sobre el que se calcularán los máximos y los mínimos en cada momento. Mientras más alto sea este número, menor será la frecuencia de puntos.

Fig.1 Indicador Beginner

Fig.1 Indicador Beginner 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1427

Exp_Beginner Exp_Beginner

Sistema de comercio basado en el indicador de señal para principiantes.

ColorCoppock ColorCoppock

Este indicador fue creado por Edward Coppock en 1962. Muestra las posibilidades a largo plazo para comprar o vender (en el original, sólo para comprar).

ytg_MA_TF ytg_MA_TF

Media Móvil con la opción de TF.

KositBablo10 KositBablo10

El Asesor Experto con el que Alexander Prishchenko (Crucian) participó en Automated Trading Championship 2012