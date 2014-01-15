Autor real:

EarnForex

El indicador Beginner es un indicador personalizado muy sencillo que señala los picos y valles locales en el gráfico colocando junto a ellos puntos de color rosa y azul. El indicador analiza los máximos y los mínimos durante un periodo determinado y los compara con el rango de cotizaciones del par. Si el pico/valle tiene una magnitud relevante, lo marca con un punto.

Parámetros de entrada:



Otstup (valor por defecto 30) el valor en porciento que se suprime del rango antes de comparar con los máximos y los mínimos para determinar su relevancia. Mientras más alto sea este número, mayor será la frecuencia de los puntos.

Per (valor por defecto 9) es el periodo sobre el que se calcularán los máximos y los mínimos en cada momento. Mientras más alto sea este número, menor será la frecuencia de puntos.

Fig.1 Indicador Beginner