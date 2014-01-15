Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Beginner - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
EarnForex
El indicador Beginner es un indicador personalizado muy sencillo que señala los picos y valles locales en el gráfico colocando junto a ellos puntos de color rosa y azul. El indicador analiza los máximos y los mínimos durante un periodo determinado y los compara con el rango de cotizaciones del par. Si el pico/valle tiene una magnitud relevante, lo marca con un punto.
Parámetros de entrada:
- Otstup (valor por defecto 30) el valor en porciento que se suprime del rango antes de comparar con los máximos y los mínimos para determinar su relevancia. Mientras más alto sea este número, mayor será la frecuencia de los puntos.
- Per (valor por defecto 9) es el periodo sobre el que se calcularán los máximos y los mínimos en cada momento. Mientras más alto sea este número, menor será la frecuencia de puntos.
Fig.1 Indicador Beginner
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1427
