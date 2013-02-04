Ставь лайки и следи за новостями
Support Vector Machine Indicator - индикатор для MetaTrader 5
5028
Индикатор использует метод опорных векторов для анализа данных с других индикаторов и создания сигналов для будущих сделок. Сигналы на покупку отмечаются зеленой стрелкой вверх а сигналы на продажу красной стрелкой вниз.
Процесс адаптации при помощи индикатора выглядит следующим образом:
- Выбор индикаторов, которые будут использоваться в качестве входных данных для метода опорных векторов.
- Сбор исторических данных для индикаторов и цен на текущем символе.
- Использование этих исторических данных для определения того, какие сделки могли бы быть успешными.
- Передача этих данных в метод опорных векторов для обучения.
- Использование обученной методом опорных векторов модели для получения сигналов на совершение новых сделок.
Индикатор использует библиотеку Support Vector Machine Learning, которая доступна в MQL5 Маркете и необходима для его работы.
Вначале, когда пользовательский индикатор размещается на графике, он заполняет его историческими сделками на покупку/продажу, которые могли бы быть успешными. Именно эти данные используются для обучения методом опорных векторов. После этого, на любом следующем баре, индикатор использует обученную при помощи метода опорных векторов модель для предсказания будущих сделок.
Этот простой индикатор создан для демонстрации того, как метод опорных векторов может быть использован в получении сигналов на совершение сделок. Я рекомендую вам оптимизировать входные данные, используемые в методе опорных векторов, чтобы максимизировать ваши результаты. Вот параметры, которые вы можете изменить:
Количество использованных входов (теоретически значение может быть от одного до бесконечности).
Типы индикаторов (это могут быть любые стандартные или пользовательские индикаторы).
Сдвиг данных индикатора (этот параметр устанавливает с какой позиции нужно брать данные индикаторов)
Объем обучающей выборки.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1437
