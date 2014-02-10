该指标使用支持向量机来分析指标数据和标志未来交易。买交易的信号是绿色'上'箭头, 买交易的信号是红色'下'箭头。

通过嘎指标处理如下:

选择支持向量机的输入指标。 收集当前符号的历史价格数据。 使用历史数据来判断, 若现在交易, 何种类型可以成功。 传递数据至支持向量机并用它来训练。 使用经训练的支持向量机来标志未来交易。

该指标使用来自 MetaQuotes 市场提供的支持向量机库, 其实现了支持向量机的功能。

当自定义指标首次加载到图表, 它在图表中填充所有成功的买卖交易信号。这些数据点用来训练支持向量机, 然后在其后的任意柱线, 指标使用经训练的支持向量机产生的模型来预测未来的交易。

这是一个简单的指标, 用来演示支持向量机如何在信令系统中协调。我建议您优化输入以便支持向量机能达到您理想的最佳效果。您也许希望修改一些示例单元: