请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该指标使用支持向量机来分析指标数据和标志未来交易。买交易的信号是绿色'上'箭头, 买交易的信号是红色'下'箭头。
通过嘎指标处理如下:
- 选择支持向量机的输入指标。
- 收集当前符号的历史价格数据。
- 使用历史数据来判断, 若现在交易, 何种类型可以成功。
- 传递数据至支持向量机并用它来训练。
- 使用经训练的支持向量机来标志未来交易。
该指标使用来自 MetaQuotes 市场提供的支持向量机库, 其实现了支持向量机的功能。
当自定义指标首次加载到图表, 它在图表中填充所有成功的买卖交易信号。这些数据点用来训练支持向量机, 然后在其后的任意柱线, 指标使用经训练的支持向量机产生的模型来预测未来的交易。
这是一个简单的指标, 用来演示支持向量机如何在信令系统中协调。我建议您优化输入以便支持向量机能达到您理想的最佳效果。您也许希望修改一些示例单元:
-
使用的输入数量 (这在理论上可以是从 1 到无穷大)
-
指标类型 (这可以是任何内置/自定义指标)
-
指标数据偏移 (可修改用来传递指标快照, 即过去的 5 根柱线)
-
使用的训练点数量。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1437
MaksiGen_Range_Move MTF
该指标在图表中绘制支撑/阻力线以及趋势线KositBablo10
该 EA 是 Alexander Prishchenko (Crucian) 参加 2012 年自动交易冠军赛的作品