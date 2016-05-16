Dieser Indikator verwendet "support vector machines" zur Analyse der Indikatordaten und für Signale zukünftiger Positionen. Käufe werden durch eine grüne Aufwärts-Pfeil signalisiert, die Verkäufe mittels eines roten Abwärts-Pfeil.

Der Indikator rechnet wie folgt:

Wählen Sie die Indikatoren, die als Eingabe für die Support Vector Machine verwendet werden. Sammeln Sie die historische Daten des Indikators und Preise des aktuellen Symbols. Verwenden Sie diese historischen Daten, um zu bestimmen, welche Positionen erfolgreich gewesen wären, wenn Sie ausgeführt werden würden. Verwenden Sie diese Daten, um die support vector machine zu trainieren. Verwenden Sie die trainierte support vector machine für zukünftige Signale.

Dieser Indikator verwendet die Lern-Bibliothek von Metaquotes Marktplatz für die Funktionsweise der Support Vector Machine.

Wenn dieser Indikator das erste Mal auf dem Chart gestartet wird, zeigt er auf dem Chart erfolgreiche historische Käufe/Verkäufe. Damit wird wird dann die support vector machine trainiert, um dann für jede neue Bar mit diesem Modell die nächsten Positionen vorherzusagen.

Dies ist ein einfacher Indikator, um zu demonstrieren, wie support vector machine dem Händler helfen zu könnten. Ich empfehle Ihnen, die Einstellungen für die support-vector-machine zu optimieren, um so die Erlöse zu maximieren. Einige Beispiele für Komponenten, die Sie ändern möchten, wären: