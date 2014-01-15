Pon "Me gusta" y sigue las noticias
KositBablo10 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1338
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Publicación del código del Asesor Experto que ha participado en Automated Trading Championship 2012.
- kositbablo_10.ex5, 1 minute OHLC:
- Poco a cambiado en kositbablo10-1.ex5, es menos rentable con la inversión de la posición y con menos drawdown , 1 minute OHLC:
Fig. 1. Resultados de las pruebas del Asesor Experto en el 2012
Fig. 2. Resultados de las pruebas del Asesor Experto kositbablo_10-1 en el 2012
Las variaciones son crudas, tal vez se podrían mejorar, poner más parámetros de control, pero no juegan ningún interés para mí .
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1433
