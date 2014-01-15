CodeBaseSecciones
KositBablo10 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Aleksandr Prishenko | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicación del código del Asesor Experto que ha participado en Automated Trading Championship 2012.

  1. kositbablo_10.ex5, 1 minute OHLC:

    2. Fig. 1. Resultados de las pruebas del Asesor Experto en el 2012

  2. Poco a cambiado en kositbablo10-1.ex5, es menos rentable con la inversión de la posición y con menos drawdown , 1 minute OHLC:

    Fig. 2. Resultados de las pruebas del Asesor Experto kositbablo_10-1 en el 2012

 Las variaciones son crudas, tal vez se podrían mejorar, poner más parámetros de control, pero no juegan ningún interés para mí .

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1433

