代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

KositBablo10 - MetaTrader 5EA

Aleksandr Prishenko | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2276
等级:
(28)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

2012 年自动交易冠军赛的参赛 EA 代码

  1. kositbablo_10.ex5, 1 分钟 OHLC:

    2. 图例. 1. kositbablo_10 EA 2012 年的测试结果

    图例. 1. kositbablo_10 EA 2012 年的测试结果

  2. 小改动的 kositbablo10-1.ex5, 低盈利低回撤, 1 分钟 OHLC:

    图例. 2. kositbablo_10-1 EA 2012 年测试及结果

    图例. 2. kositbablo_10-1 EA 2012 年测试及结果

 变种是原生的, 也许它们可以被改进, 加入更多控制参数, 但我对它们没有任何兴趣。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1433

MACDWaterlineCrossExpectator, MACD 指标体系的有效性 MACDWaterlineCrossExpectator, MACD 指标体系的有效性

这是经典交易系统, 当上穿水线时买, 下穿时则卖。该 EA 伴有资金管理系统, 有积极的数学期望。

趋势线交叉 趋势线交叉

该指标"收集"当前图表上的趋势的信息, 显示最后 (形成中) 的柱线的价格并给出信号, 或在价格与交易者选择的趋势线交叉时发出警报。

MaksiGen_Range_Move MTF MaksiGen_Range_Move MTF

该指标在图表中绘制支撑/阻力线以及趋势线

支持向量机指标 支持向量机指标

该指标使用支持向量机来分析指标数据和标志未来交易。买交易的信号是绿色'上'箭头, 买交易的信号是红色'下'箭头。