喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
2012 年自动交易冠军赛的参赛 EA 代码
- kositbablo_10.ex5, 1 分钟 OHLC:
- 小改动的 kositbablo10-1.ex5, 低盈利低回撤, 1 分钟 OHLC:
图例. 1. kositbablo_10 EA 2012 年的测试结果
图例. 2. kositbablo_10-1 EA 2012 年测试及结果
变种是原生的, 也许它们可以被改进, 加入更多控制参数, 但我对它们没有任何兴趣。
MACDWaterlineCrossExpectator, MACD 指标体系的有效性
这是经典交易系统, 当上穿水线时买, 下穿时则卖。该 EA 伴有资金管理系统, 有积极的数学期望。趋势线交叉
该指标"收集"当前图表上的趋势的信息, 显示最后 (形成中) 的柱线的价格并给出信号, 或在价格与交易者选择的趋势线交叉时发出警报。
MaksiGen_Range_Move MTF
该指标在图表中绘制支撑/阻力线以及趋势线支持向量机指标
该指标使用支持向量机来分析指标数据和标志未来交易。买交易的信号是绿色'上'箭头, 买交易的信号是红色'下'箭头。