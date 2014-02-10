这是经典交易系统, 当上穿水线时买, 下穿时则卖。该 EA 伴有资金管理系统, 有积极的数学期望。

该指标"收集"当前图表上的趋势的信息, 显示最后 (形成中) 的柱线的价格并给出信号, 或在价格与交易者选择的趋势线交叉时发出警报。